В Омске фонд защиты обманутых дольщиков направит 183 миллиона рублей на достройку дома по улице 10 лет Октября

Фото: 2ГИС.

Омский фонд защиты прав дольщиков готов выделить 183 миллиона рублей на достройку дома по улице 10 лет Октября. Сейчас начаты поиски подрядчика, который возьмется за работы. Возводить 7-этажку с квартирами бизнес-класса начали еще в конце 90-х, делали это на средства дольщиков. Но после 2010 года стройка встала.

За обозначенную сумму подрядчик должен будет закончить строительство дома на 58 квартир и оборудовать парковку на 40 машиномест. Завершить работы необходимо за 150 дней со дня подписания договора. Заявки на участие в аукционе принимают до 7 марта.

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