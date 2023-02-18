Омская область получит 3,3 млрд руб из федерального бюджета на достройку гидроузла

Строительство объекта было начато еще в мае 2011 году по инициативе тогда еще губернатора Леонида Полежаева. Гидроузел постигла судьба многих подобных грандиозных строек той эпохи Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

На завершение строительства левобережной части Красногорского гидроузла под Омском из федерального бюджета выделят 3,3 миллиарда рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ, регион в 2023 году получит 2,45 миллиона рублей, а в 2024 — 885 миллионов рублей. Эти средства позволят завершить первый этап строительства к 2025 году.

Работы на объекте ведет подрядчик ООО «МежРегионСтрой». Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Работы на объекте начались еще в мае 2011 года, но в 2014 году из-за проблем с финансированием были приостановлены. На ноябрь 2022 года строительная готовность объекта составляла 53%.

Напомним, ранее власти заявляли, что планируют начать работы по возведению правобережной части гидроузла в 2024 году, а полностью ввести сооружение в эксплуатацию к 2027 году.

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