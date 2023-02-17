Омичи и жители региона хранят на банковских счетах 270 миллиардов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба регионального отделения ЦБ РФ сообщила, что на начало 2023 года жители Омской области хранят в банках около 270 миллиардов рублей. При этом соотечественники предпочитают выбирать ту сумму вклада, сохранность которой гарантирована государством. Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирина Завьялова сказала, что ставок в договоре вклада бывает нескольких видов: фиксированная, переменная, плавающая. К переменной ставке омичам стоит отнестись с особым вниманием, ее часто используют как маркетинговый ход. Пишут в рекламе «доход до 7%», но на самом деле это максимально возможная ставка, и для получения которой нужно выполнить ряд условий.

- Поэтому нужно всегда внимательно изучать договор до того, как его подписать, - акцентировала Завьялова.

С 1 октября минувшего года банки обязаны раскрывать самые важные условия вкладов в простой и понятной таблице. Здесь должны быть указана процентная ставка, условия, период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятия денег.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru