В 2022 году омская мэрия оформила в собственность 18 квартир, в которых умерли все жильцы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские власти в 2022 году оформили в муниципальную собственность 18 квартир, владельцы которых скончались, а их наследники так не объявились спустя шесть месяцев. Подобные объекты недвижимости еще называются выморочными. Об этом рассказала директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова.

По словам чиновницы, за прошлый год была проведена проверка 206 квартир, имеющих признаки выморочного имущества.

— В суды Омска направлены 35 исковых заявлений о признании права собственности на жилые помещения в порядке наследования на выморочное имущество. Нотариусам поступили 62 письма о предоставлении сведений о наследниках, принявших наследство, в виде жилых помещений, по которым департаментом проводилась проверка по установлению признаков выморочного имущества, — отметила Парфенова.

Обычно пустующие квартиры, перешедшие в собственность города, впоследствии ремонтируют и сдают нуждающимся по соцнайму.

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