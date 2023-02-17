В Омске при столкновении легковушки с КамАЗом на Левобережье пострадали 2 человека

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске в четверг днем, 16 февраля, КамАЗ влетел в легковушку на улице Лукашевича на Левобережье.

По предварительной версии, 33-летний водитель КамАЗа двигался по улице Лукашевича. В районе дома №8/3 он выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили пассажиры «ВАЗа» — 38-летнаяя женщина и 5-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Госавтоинспекторы проводят проверку, по итогам которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

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