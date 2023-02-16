Региональный парламент Омской области принял закон о выплате денежной компенсации многодетным вместо участка земли

Региональная инициатива, обсуждаемая ранее, сегодня была одобрена омским региональным парламентом сразу в двух чтениях. Теперь семьи с тремя и более детьми могут вместо земельного участка получить компенсацию в размере 173 592 рублей. При этом граждане сами вправе выбирать, что им нужнее. Для выдачи компенсации необходимо будет получить согласие всех членов семьи.

Деньги при этом необходимо будет направить на улучшение жилищных условий, включая внесение первоначального взноса при получении кредита или погашение кредита на приобретение жилого помещения или земельного участка, приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, погашение ипотеки, реконструкцию домовладения, а также приобретение земельного участка для ИЖС, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства и объектов недвижимости, расположенных на них.

В 2023 году выплату смогут получить граждане, вставшие на учет до 31 декабря 2012 года, в 2024 денежная выплата будет предоставляться гражданам, вставшим на учет до 31 декабря 2013 года, в 2025 году – вставшим на учет до 31 декабря 2014 года и далее в соответствии с установленной этапностью.