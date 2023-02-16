Мэр Омска Шелест рассказал о вкладе мецената в ремонт лицея № 74 в минувшем году

Фото: telegram-канал омского мэра Шелеста.

Омский мэр Сергей Шелест по традиции поделился результатами проекта «Меценатство», стартовавшего по его личной инициативе около года назад. В телеграм-канале градоначальник сообщил о проведенном ремонте в лицее № 74. Напомним, что ранее - в июне 2022 года - было подписано соглашение о сотрудничестве с учредителем ООО «Продтехнологии» (ТМ «Холодушка») Олегом Неверовым.

Благодаря меценатству со стороны предпринимателя в здании лицея отремонтировали больше 1000 квадратных метров кровли, установили 45 новых оконных блоков, привели в порядок входную группу. На последнем участке отремонтировали стены, пол, потолок, обновили дверной блок. Также привели в порядок одно из административных помещений.

Фото: telegram-канал омского мэра Шелеста.

- В планах на 2023 год — ремонт спортивного зала. Благодарю Олега Александровича Неверова за бескорыстный и очень весомый вклад в развитие лицея № 74, - отметил мэр Сергей Шелест. - Хотелось бы, чтобы меценатов - людей, которые инвестируют свои средства в социальные проекты, становилось всё больше. Всегда готов к диалогу с теми, кто согласен с мыслью, что Омск — наш общий дом.

Фото: telegram-канал омского мэра Шелеста.

В рамках меценатского проекта в Омске градоначальнику удалось привлечь ресурсы для 12 средних школ, а также центра творчества «Созвездие».