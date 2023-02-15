Центр компетенций омской мэрии сменит учредителя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учредителя сменит «Центр компетенций по вопросам городской среды». Соответствующее постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Теперь полномочия учредителя перейдут к департаменту городского хозяйства. Ответственным за Центр будет Евгений Фомин.

Напомним, сейчас организация подчиняется управлению делами администрации города. Руководителем является депутат Горсовета Алексей Сокин.

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