Акваторию на «Зеленом острове» в Омске отдадут в пользование на 10 лет

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Минприроды Омской области собирается к лету текущего года передать в пользование акваторию Иртыша в верхней части парка «Зеленый остров». В объявленном ранее аукционе право арендовать природный объект отошло обществу с ограниченной ответственностью «Счастливчик».

Начальная цена за право заключить контракт составила 2 624 рубля. В итоге аукцион был завершен на ставку 26 243,99 рубля. Компания получила право подписать договор водопользования на 10 лет и 5 месяцев.

Помимо этой суммы предприниматель должен будет выплатить стоимость аренды. В 2023 она составит 973,7 тысяч рублей, в 2024 — 1,2 млн, в 2025 — 1,4 млн рублей.

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