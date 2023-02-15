Омичей зовут принять участие в блинном челлендже в преддверии Масленицы

Жителей Омска на масленичной неделе — с 20 по 26 февраля — ожидает масса культурных мероприятий.

Так, в Кировском округе горожан ждет блинный челлендж «Парад блинов», который организуют активисты КТОСа «Левобережный-2». Для участия в мероприятии необходимо прислать видео с оригинальным рецептом блинов или необычными начинками. Учитывается также интересное оформление и подача главного блюда Масленицы.

— Мы предлагаем вам поделиться своими оригинальными рецептами и фотографиями блинов с 20 по 26 февраля 2023 года. Все рецепты и фотографии будут опубликованы в группе комитета в социальной сети «Одноклассники» и в сообществе комитета в социальной сети «ВКонтакте», — говорится на сайте КТОСа.

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