Список льгот для почетных граждан Омска сокращен городскими депутатами

Фото: телеграм-канал Омского городского Совета

Городскими депутатами сокращен список льгот для почетных граждан Омска. Решение было принято 15 февраля на пленарном заседании Горсовета.

Теперь звание «Почетный гражданин города Омска» будут присваивать максимум трём деятелям исключительно на юбилейные даты раз в пять лет.

Был сокращен и список льгот. Так, например, им будет недоступно медобслуживание за счёт бюджета в поликлиниках. А их вдовы лишены пожизненной пенсии в размере 60 тысяч рублей в год.

Напомним, что в списке почетных сегодня значатся более 30 фамилий.

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