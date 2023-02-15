В Омской области из-за февральских праздников отменят две электрички

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в праздничные дни — с 23 по 25 февраля — изменят график движения двух пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика АО «Омск-пригород».

Так, 23 и 24 февраля не будут курсировать поезда №6661 Омск-Калачинская (отправление из Омска в 05:50) и №6672 Калачинская-Омск (отправление из Калачинска в 17:29). Первый не будет также ходить и 25 февраля.

Таким образом, в День защитника Отечества, 23 февраля, между Омском и Калачинском будут курсировать две пары электричек, а 24 и 25 февраля — три. С 26 февраля движение будет осуществляться по обычному графику.

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