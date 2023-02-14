В Омской области снова ищут концессионера, который возьмется за ремонт заброшенного здания ДК Козицкого

Фото: google.maps.

Мэрия Омска снова ищет концессионера дворцу культуры имени Козицкого, который отреставрирует здание ДК и стоящий рядом спортзал за свой счет, а затем будет их использовать. Ранее такая попытка предпринималась в 2020 году, но тщетно - желающих не нашлось. Ведь всего в ремонт необходимо будет вложить 200 миллионов рублей.

Как сообщает портал госзакупок, департамент имущественных отношений омской мэрии снова проводит аукцион на оказание услуг по оценке рыночной величины платы концессионера по концессионному соглашению. Заявки принимают по 14 февраля 2023 года. Объектом соглашения являются два здания по улице Рабиновича - дворец культуры имени Козицкого и расположенный рядом спортзал.

Результаты сбора станут известны завтра.

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