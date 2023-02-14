В Омской области взлетели на 50,6% цены на репчатый лук

В январе цены на продовольственные товары выросли в среднем на 2,1%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске в январе 2023 года цены на товары и услуги выросли в среднем 1,1%, что больше на 0,5%, чем в декабре 2022 года.

Как следует из данных Омскстата, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 2,1%. Больше всего подорожали овощи и фрукты: репчатый лук (на 50,6%), свежие огурцы (на 41,0%), помидоры (на 34,5%), виноград (на 34,8%), морковь (на 20,2%). В диапазоне от 2,4% до 17% выросли цены на груши, яблоки, чеснок, свекла, лимоны, апельсины, свежие грибы и зелень, бананы, свежая белокочанная капуста, замороженные ягоды.

Дороже стали маргарин (на 5,0%), сгущенное молоко (на 3,5%), сливочное (на 2,4%) и подсолнечное масло (на 1,7%), мёд (на 2,3%), томатная паста (на 2,3%), консервированные овощи (на 2,1%), конфеты (на 2,0%), кофе (на 2,0%). Подорожало и мясо — свинина (на 1,5%) и говядина (на 1,1%).

При этом в январе в Омской области подешевели сахар (на 2,6%), крупы и бобовые (на 1,8%), пшеничная мука (на 0,9%) и картофель (на 0,9%).

Статистики наблюдают рост цен на непродовольственные товары. Они по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,2%. Подорожали парфюмерия и косметика (на 1,2%-10,0%), свежесрезанные цветы (на 7,1%), телерадиотовары (на 6,7%), часть электротоваров и бытовых приборов (на 0,2–5,6%), ювелирные изделия (на 4,4%), смартфоны (на 4,1%), спички (на 4,0%). Среди стройматериалов заметнее всего вырос в цене еврошифер (на 11,2%).

Примечательно, что цены на поддержанные импортные авто снизились на 5,4%. Дешевле стали газовое моторное топливо (на 5,3%) и дизельное (на 1,3%).

Цены и тарифы в сфере услуг выросли в среднем на 0,5%. Заметнее всего повысилась плата за посещение детского ясли-сада (на 25,1%). Услуги юриста стали дороже на 10,8%, а поездки на отдых на Черноморское побережье и в Крым на 7,5%.

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