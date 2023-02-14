В Омске запускают линию бутилированных напитков из иван-чая и сибирских ягод

Фото: пресс-служба ОмГТУ.

С 2024 года планируют выпускать бутилированный напиток из иван-чая и сибирских лесных ягод - клюквы, смородины и облепихи. Пока продукт разрабатывают сотрудники кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Омского государственного технического университета. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, напиток утоляет жажду и защищает от токсичных соединений тяжелых металлов. В продажу освежающий чай поступит также не раньше 2024 года.

- Работа в политехе ведется в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве вуза и индивидуального предпринимателя, планирующего запустить производство бутилированных напитков в Омской области, — пояснили в вузе.

В иван-чае всего 70 полезных микроэлементов, это белки, минеральные вещества, витамины и биологически активные вещества.

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