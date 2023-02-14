33% омичей признались, что заводили служебные романы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Портал поиска вакансий hh.ru провел опрос и выяснил отношение омичей к служебным романам.

Выяснилось, что 61% жителей Омской области никогда не заводили романов на работе. 21% признались, что единожды имели романтические отношения с коллегами. Еще 12% рассказали, что на их счету было несколько романов.

Пары, образовавшие на рабочем месте, в 58% случаев распадались. Дошли до ЗАГСа и до сих пор в браке только 16% влюбленных, еще 3% уже успели развестись. 23% опрошенных сообщили, что их служебный роман продолжается, но они пока официально не оформили отношения.

Примечательно, что чаще всего свадьбой заканчиваются романы между айтишниками (24%) и юристами (23%).

Больше половины омичей отметили, что не видят никаких плюсов в отношениях на работе. Находят в них положительные моменты лишь 17%.

Главный минус романов между коллегами — сплетни. Такого мнения придерживаются 48% респондентов. 29% считают, что от таких отношений влюбленные могут быстро устать. Еще 27% уверены, что они мешают карьерному росту.

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