В Омске пожилой водитель Chevrolet Niva сбил на пешеходнике 6-летнего ребенка

Фото: Иван МАКЕЕВ

В омских Нефтяниках случилось ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок. Малолетний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу на улице Магистральной, в районе дома №38, когда на него наехал внедорожник Chevrolet Niva. За рулем машины находился 67-летний водитель. В результате аварии ребенка госпитализировали. Пока о его состоянии не сообщают.

- Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Шевроле Нива», мужчина 1956 г. р., двигаясь по ул. Магистральной, в районе дома № 38а допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.