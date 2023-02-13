Омский ресторан «Шинок» убрал из названия слово «украинский»

Фото: 2gis.
Популярный ресторан «Украинский шинок» поменял название на вывеске и оформление меню. Вместо слова «украинский» теперь он содержит в названии слово «уютный». Представитель заведения настороженно восприняла заинтересованность журналистов сменой названия. По её мнению, интерес СМИ абсолютно беспочвенный.
— Это частный ресторан, мы вправе менять название, как захотим. Просто еще буквы были с трещинами, и их увезли на реставрацию. Ресторан как был «Шинок», так и остался. А если завтра мы назовемся «Славянский трактир» — тоже будет интерес? — прокомментировала омичка
В заведении уточнили, что сменили название на «Уютный шинок» потому что «посчитали нужным». Меню ресторана осталось прежним, без значительных изменений.
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