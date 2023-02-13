На юге Омской области женщина едва не убила своего 58-летнего мужа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Русско-Полянском районе Омской области в минувшее воскресенье, 12 февраля, женщина чуть не зарезала своего мужа во время бытовой ссоры.

По предварительной версии, во время распития крепких напитков между супругами разгорелся конфликт. Во время обмена «комплиментами» женщина взяла со стола нож и нанесла им удар в ногу 58-летнему мужу.

Пострадавший успел позвонить в полицию. Оперативный дежурный моментально направил на место происшествия следственно-оперативную группу и вызвал скорую. Прибывшие медики поставили мужчине диагноз: колото-резаная рана левой голени. От госпитализации сельчанин отказался и захотел вернуться домой.

Правоохранители изъяли орудие преступления — нож. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о заведении уголовного дела.

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