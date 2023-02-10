71% омичей не собирается праздновать день Святого Валентина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Проведенный опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что каждый третий мужчина планирует подарить своей второй половинке цветы. При этом праздновать день будут только 16% опрошенных омичей. 71% никак не реагирует на этот праздник.

32% мужчин, которые женаты или же состоят в отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы.

Опрос показал, что только 21% омичей младше 34 лет будет как-то отмечать день влюбленных. Цифры подтверждают, что за последние 16 лет популярность праздника влюбленных снизилась почти в четыре раза.

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