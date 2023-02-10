Заключенный, пребывающий в омской колонии, изготовил точную копию Танка Т-34

Фото: УФСИН России по Омской области.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Омской области, в лечебно-исправительном учреждении № 10 провели творческий конкурс «Своих не бросаем». Участие в нём приняли шесть заключённых, посещающих кружок художественно-прикладного творчества, которые представили перед членами жюри работы, связанные с оружием и экипировкой военных действий.

Победителем был объявлен Александр Ш., представив на конкурсе копию танка Т-34. Поделку победитель изготовил с помощью деревянного бруска, пластика, клея и красок. Длина изготовленной конструкции составляет 40 сантиметров, расцветка камуфляжная. На создание копии танка ушла неделя.

Осужденный внимательно копировал детали техники с нескольких фотографий, сумев воссоздать все малейшие детали. Поделку передали в музей учреждения, где она простоит не один год.

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