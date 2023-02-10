Омский бизнесмен Евгений Стручков стал владельцем бывшего ресторана-паба «Альбион»

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Сегодня, 10 февраля, омский бизнесмен Евгений Стручков официально стал собственником нежилого помещения в доме по улице Декабристов, где ранее находился ресторан-паб «Альбион». Об этом свидетельствует договор купли-продажи, подписанный им и конкурсным управляющим обанкротившегося ООО «ОША» Александром Вайсбергом.

Стручков стал победителем повторных торгов на продажу имущества компании-банкрота. Он предложил 35,7 миллиона рублей за двухэтажное нежилое помещение (один из этажей — подвал) общей площадью 917 квадратных метров, в котором размещался паб.

По информации из ЕГРЮЛ, Евгений Стручков является директором и учредителем компании ООО «Латис», основной вид деятельности которой — торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. Предприниматель также выступает руководителем и соучредителем другой организации — ООО «Аллегро», занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Отметим, что на аукцион был выставлен еще один — трехэтажное (два из них — подвал) нежилое помещение общей площадью примерно 2 тысячи квадратный метров. Но приобрести его не нашлось, несмотря на тот факт, что его начальная цена снизилась на 14 миллионов рублей к пятому этапу аукциона.

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