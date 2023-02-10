В Омске дорожники борются с последствия обильного снегопада

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Омские дорожники приступили к уборке городских улиц после выпадения обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Спецтехника активно обрабатывает дороги, мосты и путепроводы пескосоляной смесью, чтобы предотвратить образование наледи и гололеда. Идут работы по прометанию и сгребанию с нега проезжей части.

Рабочие отчищают от снега лестничные спуски, остановки общественного транспорта и тротуары. Вывоз снега с территории города на муниципальные снежные полигоны, которые работают круглосуточно, продолжается.

Днем в ликвидации последствий непогоды будут задействованы 272 единицы снегоуборочной техники и 556 механизаторов и рабочих.

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