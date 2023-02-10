Омский мэр Шелест обозначил задачи, стоящие перед новым главой департамента образования

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 10 февраля, мэр Омска Сергей Шелест подтвердил появившуюся ранее информацию о назначении Ильдара Бикмаева директором департамента образования. Градоначальник, комментируя кадровые перестановки в администрации, обозначил главные задачи, которые стоят перед новым руководителям ведомства.

— Первоочередные вопросы: насыщение сферы муниципального образования кадрами, капитальный ремонт школ в рамках федерального проекта, адекватная организация школьного питания, — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, до середины января этого года структуру мэрии возглавляла Ольга Онищенко.

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