В Омске сотрудник сотового оператора пойдет под суд за слив паспортных данных клиентов

Парень признал свою вину полностью. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего сотрудника офиса отдела продаж сотовой связи. Его обвиняют в распространении персональных данных абонентов за вознаграждение.

В марте 2022 года к обвиняемому в Сети обратился неизвестный мужчина. Собеседник предложил парню предоставлять ему данные о владельцах мобильных телефонов. За каждый номер незнакомец обещал платить 500 рублей.

Фигурант дела согласился и, будучи на рабочем месте, искал через служебную программу персональные данные абонентов — имена, фамилии, отчества и паспортные данные. Полученные сведения он передавал мужчине, личность которого до сих пор не установлена.

Парень полностью признал свою вину и дал признательные показание. Уголовное дело в отношении него переда для рассмотрения в суд. Омичу грозит до 5 лет колонии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru