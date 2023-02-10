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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 3:03

В Омске сотрудник сотового оператора пойдет под суд за слив паспортных данных клиентов

За данные каждого абонента омич получал 500 рублей от незнакомца
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Парень признал свою вину полностью.

Парень признал свою вину полностью.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего сотрудника офиса отдела продаж сотовой связи. Его обвиняют в распространении персональных данных абонентов за вознаграждение.

В марте 2022 года к обвиняемому в Сети обратился неизвестный мужчина. Собеседник предложил парню предоставлять ему данные о владельцах мобильных телефонов. За каждый номер незнакомец обещал платить 500 рублей.

Фигурант дела согласился и, будучи на рабочем месте, искал через служебную программу персональные данные абонентов — имена, фамилии, отчества и паспортные данные. Полученные сведения он передавал мужчине, личность которого до сих пор не установлена.

Парень полностью признал свою вину и дал признательные показание. Уголовное дело в отношении него переда для рассмотрения в суд. Омичу грозит до 5 лет колонии.

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