В Омске инвестор начал строительство бассейна на Московке-2

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 9 февраля, в Омске в микрорайоне Московка-2 началось строительство крытого бассейна. Спорткомплекс возводится по концессионному соглашению в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Общая площадь спорткомплекса составит свыше 4,8 тысяч квадратных метров. В нем будет размещено два бассейна — большой (25 на 16 метров) и малый (10 на 10 метров). В первом из них будет оборудовано шесть дорожек шириной не менее 2,5 метров.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Возведением бассейна занимается инвестор — компания ООО «АРТ РемСтрой». Эта же организация занимался разработкой проекта спортивного комплекса.

Добавим, спорткомплекс является вторым крупным объектом в регионе, строительство которого ведется в рамках государственно-частного партнерства. Первым была «G-Drive Арена».

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