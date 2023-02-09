В Омске инвестор начал строительство бассейна на Московке-2

Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Сегодня, 9 февраля, в Омске в микрорайоне Московка-2 началось строительство крытого бассейна. Спорткомплекс возводится по концессионному соглашению в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Общая площадь спорткомплекса составит свыше 4,8 тысяч квадратных метров. В нем будет размещено два бассейна — большой (25 на 16 метров) и малый (10 на 10 метров). В первом из них будет оборудовано шесть дорожек шириной не менее 2,5 метров.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Возведением бассейна занимается инвестор — компания ООО «АРТ РемСтрой». Эта же организация занимался разработкой проекта спортивного комплекса.
Добавим, спорткомплекс является вторым крупным объектом в регионе, строительство которого ведется в рамках государственно-частного партнерства. Первым была «G-Drive Арена».
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