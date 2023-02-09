16-летний подросток, пропавший вчера в Омске, сам вернулся домой

Фото: официальная группа поискового отряда ВКонтакте.

Ранним утром 8 февраля в Омске 16-летний подросток отправился в школу, но до учебного заведения он так и не дошел. Об исчезновении юноши в полицию заявили родители, потому что и вечером парень не вернулся домой.

Правоохранители и волонтеры оперативно разыскивали омича. В числе особых примет пропавшего — рост 156 сантиметров, глаза карие. Когда пропавшего видели в последний раз, он был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы и шапку.

Сегодня ближе к полудню стало известно, что школьник нашелся. Как рассказали в полиции, мальчик самостоятельно добрался до дома. Цел и невредим. Информацию о том, где он провел ночь и по какой причине ушел надолго, не сообщают.

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