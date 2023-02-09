Топонимическая комиссия отказала в названии улицы на Левом берегу в честь омского ХК «Авангард»

Фото: t.me/hc_avangardomsk.

На минувшей топонимической комиссии в Омске департаменту архитектуры города было отказано в просьбе назвать одну из улиц Левобережья в честь местного хоккейного клуба «Авангард». Напомним, идея - дать одной из улиц такое название - принадлежит омскому губернатору, воодушевленному победой омского хоккейного клуба в чемпионате КХЛ. Именем клуба собирались назвать одну из улиц в строящемся микрорайоне «Кварталы Драверта» в Кировском округе. Улица запроектирована параллельно улице Шаронова. Однако членов комиссии не устроило, что улица в честь «Авангарда» будет находиться на Левом берегу.

- Авангард» не принадлежит Кировскому округу. Он принадлежит всей Омской области, — заявил председатель топонимической комиссии Геннадий Павлов.

Представитель того самого округа Денис Чаплинский возразил было, что предложение по улице в честь «Авангарда» поступило от городского департамента архитектуры. Но и это не стало весомым аргументом. Изначальное предложение поддержал всего один участник комиссии. Остальные даже голосовать не стали. Теперь город будет выбирать другую улицу или место для символичного названия.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru