На улице Рабиновича рядом с Крестовоздвиженским собором в Омске начали строить высотный дом

Фото: commons.m.wikimedia.org.

На улице Рабиновича рядом с собором в Омска рядом с Крестовоздвиженским собором начали строить высотный дом. Департамент архитектуры и градостроительства администрации города выдал разрешение на строительство еще полгода назад для АО «Омскметаллооптторг». Тогда собственник площадки Игорь Бабиков, он же - учредитель компании, здесь собирался строить многоквартирный жилой дом с административными помещениями. И только сейчас начались активные действия - стройплощадка ожила.

Уточним, она расположилась на участках в границах улиц Рабиновича — Герцена — Третьяковская, что находится напротив Крестовоздвиженского собора. И такое положение вещей сильно беспокоит прихожан: строительство многоэтажного дома вызвало недовольство со стороны епархии и омичей. Священно служители и прихожане беспокоятся о том, что новое здание закроет собой собор, что может негативно отразиться на историческом образе города.

Еще в 2021 было заметно, что участок готовят к застройке – его расчистили. Этой зимой появились и явные признаки начавшегося строительства. Заказчиком застройки считается ООО Специализированный застройщик «Тарские колокола». Организация зарегистрирована в конце 2022 года, ее статус – микропредприятие, уставной капитал организации составляет всего 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Ориентировочный срок окончания работ – октябрь 2024 года. При этом, разрешение на застройку депархитектуры Омска действует до 13 мая 2024 года, сообщает «Супер-Омск».

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