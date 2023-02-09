Омским медикам станет проще оформить в собственность служебное жилье

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Медицинским работникам Омской области упростили процедуру приватизации служебного жилья, сообщают в пресс-службе правительства Омской области.
Документы от врача или среднего медперсонала больница будет передавать в министерство здравоохранения Омской области в течение трех дней. Затем согласие на передачу жилья в собственность оформляется в форме распоряжения.
Напомним, переоформить в собственность служебную квартиру медики в районах могут после 10 лет работы.
Мера поддержки в части предоставления жилья была инициирована ранее в связи с острой нехваткой специалистов в отрасли. Сейчас в регионе ищут более 940 врачей. Больше всего медучреждениям не хватает участковых терапевтов. На втором месте педиатры, на третьем - анестезиологи-реаниматологи.
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