В Омске намерены строить снегоплавильную станцию, мэрия выбирает участок из 17-ти возможных

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омском горсовете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, на котором директор департамента городского хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан с уверенностью сообщила, что вскоре предстоит строительство снегоплавильной станции. Сейчас службы определяются с участком в черте города.

- Я думаю, снегоплавильная станция появится в Омске в этом году.Уже заключен договор на 340 тысяч рублей, ведутся изыскания. На рассмотрение представлены 17 территорий, приехал проектировщик, с которым мы отрабатываем каждый из этих вариантов. Полагаю, что через два месяца мы будем знать, где строить станцию и какой будет стоимость проекта, — пояснила Зурнаджан.

Напомним, что разговоры о возведении станции идут с 2020 года. Еще в прошлом мэр Сергей Шелест сообщал горожанам, что станция точно появится. Со сроками определились только в этом.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru