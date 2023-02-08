Омский аэропорт готов купить 800 жетонов нового образца для своего паркинга втрое дороже?

Фото: сайт омского аэропорта.

Омский аэропорт на сайте госзакупок разместил заявку о готовности купить радиочастотные жетоны для своей парковки. Непременное условие - жетоны нового образца, которые позволяют посетителям на машине, например, такси, подвозить клиента к зданию аэровокзала и находиться на территории бесплатно в течение 15 минут. После за парковку взимается плата. Исполнителю нужно будет поставлять товар партиями с февраля по ноябрь 2023 года по заявкам заказчика.

Тендер сообщает о готовности приобрести 800 жетонов за 488 тысяч рублей. Если посчитать, выходит по 610 рублей за штуку. При этом в открытых источниках стоимость жетона при мелкооптовой продаже у специализированных компаний колеблется на уровне 180-190 рублей, модель та же - MIFARE VAP-0090-02.

- Vector VAP-0090-02 — радиочастотный перезаписываемый идентификационный жетон (нового образца) стандарта Mifare для использования в системе автоматизации парковок «VECTOR_AP 3000». Такой носитель позволяет записывать в него необходимую информацию о времени въезда, сроке действия абонемента и т. д., - сообщается на сайте поставщика из Санкт-Петербурга.

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