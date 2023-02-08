День молодежи и «ВелоОмск»: главные события предстоящего летнего сезона 2023 года

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Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска Дмитрий Зданович озвучил план на мероприятия предстоящего летнего сезона

За последнее время активный отдых жизни набирает обороты среди омичей. Сегодня в Омске работает 11 открытых катков, лыжные трассы, в том числе проводят бесплатные занятия для населения.

- Прошедшим летом, как мы заметили, электрические самокаты стали популярны не только в Омске, но и в России. Совместно с компанией «ООО Газпром НПЗ» в 2022 году был реализован проект, скейт парк на Бударина, который стал одним из современных парков, в котором реализован не только сам спортивный объект, но и инфраструктура: современные лавочки, газоны, освещение. Что позволяет молодежи совершенно бесплатно в любое время заниматься своим любимым делом, в зимний период в свою очередь, мы стараемся проводить мероприятия на катках, для привлечения не только профессиональных спортсменов но и обычной молодежи,- прокомментировал Дмитрий Зданович.

В целях привлечения населения горда Омска к спортивной деятельности ряд бюджетных учреждений города круглогодично проводят мероприятия для жителей города, организована работа с жителями старшего поколения. Созданы пространства для развития молодежных движений в Омске.

- Молодежные места - это уникальные пространства. Для нас прежде всего это не просто точка притяжения, это основное условие реализации молодежной политики. Сегодня наши пространства не просто современное, оно наполнено тем, что хочет молодежь старшего возраста. У нас есть доступный интернет, игротека и возможность свободно общения в пространстве, поведение мероприятий считается уникальностью нашего пространства, проведения которых возможно абсолютно бесплатно, и наше пространство трансформируется под мероприятие молодежи, - уточнила о проекте заместитель главы департамента физической культуры Нэиля Мальцева.

Основными мероприятиями, планируемыми в ближайшее перспективе были озвучены «День молодежи» и «Вело-Омск » Так же будет проведена молодежная премия города Омска, которую вручают ежегодно. В этом году премия будет в честь наставника молодого поколения, с отдельным вниманием к патриотическому воспитанию молодежи, а так же будут проводиться торжественные вручения паспортов для молодежи, которым в этом году исполняется 14 лет.

- Хотим немного поменять формат дня молодежи, провести его на Бударина, с привлечением коллективов как спортивной, так и творческой направленности. Хотелось бы что бы в мероприятиях принимали участие не только молодежь и спортсмены, но и молодежь, вторая только развивает свои навыки, - добавил Зданович.

Хорошая новость есть для любителей BMX-фристайла. Три года подряд в рамках традиционного праздника «ВелоОмск», который в этом году состоится уже в 24 раз, в формате показательных выступлений проводятся соревнования по BMX-фристайлу. Но в этом году соревнования изменят свой формат.

- В этом году Федерация велосипедного спорта включила наши соревнования по BMX-фристайлу в свой план, сейчас мы решаем вопрос о месте проведения соревнований — на Соборной площади или на площади Бухгольца. Что касается «ВелоОмска», то у нас будет традиционный заезд на 10 км, а самые маленькие омичи смогут попробовать свои силы на дистанции 100 м, также проведём показательные соревнования на беговелах. В прошлом году у нас принимало участие больше 4 500 человек, ежегодно участников становится больше, — рассказал Николай Тивелев, заместитель директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города Омска.

По словам Дмитрия Здановича в этом году и «ВелоОмск», и День молодёжи изменят свой формат, мероприятия станут масштабнее. Планируется и в том, и в другом празднике участие и спортивных, и творческих коллективов, чтобы молодежь могла более качественно и интересно провести время.

Заметным открытием лета безусловно будет открытие возобновленного лагеря имени Юрия Гагарина, проведена большая работа по ремонту объекта, сейчас в лагере завершились ремонтные работы и активно ведётся набор сотрудников на летние смены. В настоящее время городе работают пять муниципальных оздоровительных детских лагерей.

- Все уже начали формировать педагогические отряды и разрабатывать направление профильных смен, чтобы юные омичи могли не только оздоровится, но и отдохнуть. Лагерь имени Гагарина назван в честь важного человека в нашей страны, и соответственно все смены, которые будут проводиться в этом году, будут посвящены как юбилею первой женщины полёта в космос, так и самому Гагарину. Направление этого года - патриотическое воспитание молодежи, поэтому каждая смена будет интересна, - сообщила также Мальцева.

Позже на сайте департамента опубликуют видео-обзор для ознакомления по спортивным программам. Заявочная компания по приёму в муниципальные детские оздоровительные лагеря стартовала еще 1 ноября.