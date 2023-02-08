В Омске затягивается вопрос со строительством крематория

Фото: 2ГИС.

8 февраля на комитете городского Совета по вопросам ЖКХ обсудили вопросы разбивки новых погостов и не обошли вниманием строительство крематория. У сотрудников омской мэрии есть подозрение, что строительство отложено на неопределенный срок. Напомним, что ранее разрешение было выдано компании «Феникс» летом 2022 года по улице 3-я Казахстанская. Застройщик намеревался возвести одноэтажное здание общей площадью почти 1700 квадратных метров.

- Строительство они так и не начали. Есть у меня подозрения, что не будут реализовывать проект либо будут обращаться за продлением разрешения, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Николай Машков.

Что касается новых погостов, то к этому вопросу депутаты вернутся через две недели. За этот период специалисты мэрии подготовят полный план совершенных захоронений в Омске - с картой, количеством и сроками заполнения.

Пока отвести под захоронения планируют три участка. Первый — Западное кладбище. По словам чиновника, проект уже прошел госэкспертизу и заложены деньги на проведение необходимых работ. Второй земельный участок расположен в районе действующего Юго-Восточного кладбища. Идут проектировочные работы, до окончания строительства три года. Третий участок в Октябрьском округе только готовят под межевание.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru