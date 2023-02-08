В марте в Омске проверят благоустроенные в прошлом году объекты

Прошедший первый этап благоустройства парк «Зелёный остров».

В Омске особая комиссия собирается проверить в марте территории, благоустроенные ранее по проекту «Формирование комфортной городской среды». В список войдут парк «Зелёный остров», Театральная площадь, улица Бударина, скверы «Красная звезда», «Рубиновая мечта», микротерритории и многие другие.

Комиссия в составе заказчика работ – городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», а также представителей администрации города, подрядчиков и общественных организаций особое внимание уделит состоянию элементов благоустройства после зимы, проверит плиточное покрытие тротуаров, целостность малых архитектурных форм, освещение, приживаемость и состояние зелёных насаждений. Каждый выявленный дефект будет устранён, так как объекты благоустройства находятся на гарантии у подрядной организации в течение трёх лет.

- Подчеркну, что мы проверим каждый объект, недостатки, возникшие в результате некачественной работы подрядчика, будут устранены. Если подрядные организации в добровольном порядке отказываются исправлять недочёты, «УДХБ» проводит с ними претензионную работу, спорные ситуации по некоторым дефектам рассматриваются в судебных инстанциях. Не стоит забывать, что многие новые элементы городской среды — пешеходные зоны, детские спортивные и игровые площадки — интенсивно эксплуатируются жителями, а порой происходят ситуации с намеренной порчей тренажеров, арт-обьектов и других малых архитектурных форм, — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Замечания, отмеченные ранее на объектах благоустройства 2021 года, были по аналогии исправлены подрядчиками в прошлом году.

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