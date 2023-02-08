Жители Омской области снова смогут увидеть редкую зеленую комету в небе

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте».

Жители Омска вновь смогут увидеть зеленую комету C/2022 E3 (ZTF), пролетающую над нашей планетой, в ближайшее время. Раннее омичи могли наблюдать небесное тело в последние дни января.

— Через несколько дней можно вернуться к наблюдениям зелёной кометы. Луна будет восходить позже, убывать. А комета ещё довольно яркая. Интересное событие — прохождение кометы рядом с Марсом 11 февраля и рядом с Альдебараном 14 февраля, — написал во «ВКонтакте» директор Омского планетария Владимир Крупко.

По словам Крупко, увидеть комету невооруженным глазом не получится. Для этого понадобится либо телескоп, либо бинокль. Наблюдать за небесным телом стоит лучше за городом.

Напомним, комета C/2022 E3 (ZTF) последний раз полетала над Землей несколько десятков тысяч лет назад. Астрономы впервые обнаружили еще в марте 2022 года.

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