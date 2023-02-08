В Омской области в 2023 году потратят более 1 млрд рублей на покупку жилья детям-сиротам

Часть средств на реализацию программы в этом году направлена Омской области из федерального бюджета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году на покупку жилья для детей-сирот в Омской области направят свыше 1 миллиарда рублей.

На эти средства для сирот будет приобретено не менее 234 квартир. Еще 201 сертификат на покупку жилья будет выдан данной категории граждан. При этом решение по выдаче 109 из них было принято еще в 2022 году.

На приобретения жилья для сирот в 2023 году в областном бюджете заложено более 1 миллиарда рублей. Часть из этих средств — 306 миллионов рублей — регион получил из федеральной казны.

Заложенные в бюджете региона средства позволят обеспечить жильем не менее 435 детей-сирот.

— Финансирование программ приобретения жилых помещений для детей-сирот увеличено по поручению губернатора Омской области Александра Буркова. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней на эти цели в 2,5 раза превышает аналогичные показатели на начало прошлого года, — отметил министр имущественных отношений Евгений Козлов.

Отметим, с 2024 года в рамках инвест-проектов в сфере жилищного строительства застройщики передадут в областную собственность не менее 340 квартир для детей-сирот.

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