Экс-главбух «Омскэнерго» Алёна Григорьева возглавила Омский ЭМЗ

Фото: группа завода во Вконтакте

На Омском электромеханическом заводе снова кадровые перестановки. Новым генеральным директором предприятия назначена Алёна Григорьева. Запись внесена в ЕГРЮЛ 6 февраля.

Напомним, что производство, принадлежащее семье депутата Госдумы РФ Игоря Антропенко, много лет возглавлял Дмитрий Копыльцов. Однако после того, как из омского Заксобрания Антропенко-младший перебрался в ГД, руководящий состав ОЭМЗ во главе с руководителем покинул завод.

По информации «КП-Омск», топ-менеджеры не были согласны на новые условия работы учредителя. Тогда по решению Антропенко-старшего на предприятие вернули бывшего замдиректора по производству Ивана Иванова, назначив его генеральным. А подле него бывшую подчиненную Александра Антропенко - Алёну Григорьеву.

И вот, спустя почти год новое назначение. Про Григорьеву известно, что она работала главным бухгалтером «Омскэнерго» в нулевые годы, когда гендиректором был Александр Антропенко. В последние годы она была директором предприятий во Владивостоке, Москве и Подмосковье.

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