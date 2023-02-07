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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:44

Мемориальное кладбище на Орджоникидзе в Омске власти планируют расширить на 34 гектара

Пока на городских погостах - острый дефицит мест для захоронений
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: 2ГИС.

Фото: 2ГИС.

8 февраля комитет омского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рассмотрит вопрос «О наличии мест захоронения на общественных кладбищах в Омске, о зонах захоронения и о создании дополнительных территорий захоронения». Докладчик - замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Омска Николай Машков, как сообщает Город55, предложит депутатам обсудить расширение Старо-Северного мемориального кладбища на Орджоникидзе.

Пока там дефицит мест. При этом на погосте хоронят почетных граждан и участников СВО. На плитах - известные имена: Алексея Либерова, Любови Ермолаевой, Александра Малунцева, Алексея Черепанова, Александра Вьюхина и др.

Расширить площадь Старо-Северного кладбища планирую за счет соседнего участка хозяйственного назначения на 33,7 га рядом с СНТ «Садовод-1».

Примут или нет инициативу депутаты, станет известно позднее.

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