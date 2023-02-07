Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о намерениях пойти на второй срок

Фото: телеграм-канал Александр Буркова
Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с администраторами телеграм-каналов и журналистами поделился, что хотел бы переизбраться на второй срок.
Глава региона заявил, что, несмотря на усталость, накопившуюся от работы, у него есть желание продолжить все начатое, что еще не реализовано.
— Порох в пороховницах еще есть. Хочется оправдать ожидания людей, — цитирует Буркова телеграм-канал «Вести Омск».
Напомним, полномочия губернатора заканчиваются осень 2023 года.
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