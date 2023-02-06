В Омской области под суд пойдет группировка браконьеров, убившая 7 косуль, лося и зайца

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области прокуроры передали в суд дело о незаконной охоте. Обвиняемыми по нему проходят шесть жителей Тюкалинского района.

По версии следствия, фигуранты дела в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года, находясь в заказнике регионального значения «Заозерный» в Большеуковском районе, застрели из охотничьих карабинов семь косуль, зайца и лося.

— Кроме того, один из фигурантов дела обвиняется в незаконной охоте на территории Большеуковского муниципального района Омской области в декабре 2018 года, в ходе которой незаконно добыто две косули, — отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации от действий обвиняемых составил около 2,2 миллиона рублей.

Во время следствия охотники-нелегалы свою вину не признали, а причиненный ущерб возмещать не стали. В связи с последним фактом по гражданскому иск на их имущества и денежные средства был наложен арест.

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