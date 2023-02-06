Режим НМУ первой степени опасности продлили до 6 февраля

Вероятно, что режим НМУ продлят и до 7 февраля
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске в третий раз продлили действие режима НМУ первой степени опасности. Об сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Как рассказали синоптики, на территории Омска и области до 11:00 6 февраля будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.
Напомним, режим НМУ был объявлен вечером 2 февраля и с тех ежедневно продляется. Омичи все чаще жалуются на неприятные запахи, витающие в воздухе. Последний раз столь продолжительный режим черного неба наблюдался во время визита генпрокурора в Омск.
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