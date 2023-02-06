В Омской области временно приостановят вещание 20 ТВ-каналов

Фото: Валентин ДРУЖИНИН
В трех населенных пунктах Омской области ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Так, завтра, 7 февраля, с 11:00 до 17:00 телетрансляция будет приостановлена в Цветнополье Азовского района, а 8 февраля — в Цветково Одесского района. В четверг, 9 февраля, с 6:00 до 12:00 от телевизора и «Радио России» отдохнут жители Одесского.
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