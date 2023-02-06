Авторки и психологини не нужны: 63% омичей негативно относятся к новым феминитивам

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, как омичи относятся к современным феминитивам.

Отрицательные эмоции такие феминитивы, как режиссерка, авторка, психологиня и прочие, вызывают у 63% омичей. Основные доводы противников подобных слов: «Ухо режет»; «Коверкает русский язык»; «Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше». Примечательно, что чаще всего против новых феминитивов выступают сами женщины — 67%.

Еще 20% опрошенных заявили, что им все равно. Положительно к так называем лингвистическим отголоскам феминизма относятся лишь 4% респондентов.

Новые феминитивы в письменной и устной речи используют 22% омичей. При этом 19% из них исключительно в шутливой манере.

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