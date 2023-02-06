Сердце, разрушенное вандалами в омском сквере «Рубиновая мечта», восстанавливать не планируют

Арт-объект до атаки вандалов. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Разрушенную вандалами скульптуру в виде сердца в сквере «Рубиновая мечта» решили не восстанавливать и вовсе ее убрать и утилизировать. Вероятно, в будущем на ее месте будет установлен новый арт-объект.

— Решается вопрос о полной утилизации арт-объекта, так как ввиду хрупкости материала возникло дальнейшее разрушение конструкции и восстановление скульптуры не представляется возможным. В перспективе будут рассмотрены варианты установки другого арт-объекта, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в конце декабря прошлого года неизвестные пробили сердце насквозь. Это произошло спустя всего две недели с момент открытия сквера. Тогда власти пообещали найти вандалов и восстановить арт-объект. Однако пока скульптура ждала ремонта, ее конструкция повредилась еще сильнее из-за хрупкость материала, из которого она была изготовлена.

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