Движение автобусов по Ленинградском мосту в Омске во время капремонта продолжится

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При частичном закрытии Ленинградского моста на капитальный ремонт схемы движения автобусных маршрутов не изменятся. Об этом сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец
— Нет, такой вопрос не стоит. Таких планов. Весь пассажирский транспорт, который проезжает через Ленинградский мост, сохранит свои схемы движения, за исключением троллейбусов №7 и №16, — пояснил чиновник.
По словам Кормильца, для движения троллейбусов при перекрытии части моста нужно перестраивать контактную сеть, что довольно затратно и требует времени.
Напомним, капремонт Ленинградского моста стартует с 15 февраля. Работы планируют завершить к маю 2024 года.
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