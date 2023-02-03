Движение автобусов по Ленинградском мосту в Омске во время капремонта продолжится

Фото: 2gis

При частичном закрытии Ленинградского моста на капитальный ремонт схемы движения автобусных маршрутов не изменятся. Об этом сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец

— Нет, такой вопрос не стоит. Таких планов. Весь пассажирский транспорт, который проезжает через Ленинградский мост, сохранит свои схемы движения, за исключением троллейбусов №7 и №16, — пояснил чиновник.

По словам Кормильца, для движения троллейбусов при перекрытии части моста нужно перестраивать контактную сеть, что довольно затратно и требует времени.

Напомним, капремонт Ленинградского моста стартует с 15 февраля. Работы планируют завершить к маю 2024 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru