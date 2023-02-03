В Омске экс-начальник вагонного депо похитил 14 колесных пар грузовых вагонов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске бывший начальник вагонного депо отправится на скамью подсудимых за растрату имущества в крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, используя свое служебное положение, вывез из Эксплуатационного вагонного депо «Входная» 14 колесных пар грузовых вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД», на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. Похищенное имущество он впоследствии продал.

Транспортная прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.

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