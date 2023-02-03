С 1 февраля омичи будут получать проиндексированные соцпособия и маткапитал

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С 1 февраля для россиян, и в том числе омичей, проиндексировали социальные выплаты. В частности, на 11,9% выросли пособия на детей и маткапитал. На первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, на второго — почти 775,6 тысячи рублей, сообщили в Минфине.

В список выплат попали также ежемесячные пособия по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячная страховая выплата и другие меры соцподдержки населения.

Напомним, что с 1 января 2023 года появится новое пособие для семей с детьми. Сначала его называли универсальным, теперь — единым. Новый вид господдержки серьезно изменит систему начисления выплат семьям с детьми. И хотя принцип назначения аналогичен уже действующим пособиям от 8 до 17 лет, родителям нужно разбираться заново.

Теперь понятия «комплексная оценка нуждаемости», «правило нулевого дохода», «детский прожиточный минимум» и «имущественная обеспеченность» коснутся большего количества семей.

По новым правилам уже с рождения ребенка будет учитываться доход и имущество семьи. И если они превысят установленный минимум, единое пособие не назначается. А если семья укладывается в лимиты, она сможет получать даже больше прежнего.

На детей, рожденных до 31.12.2022, можно получать пособия по старым правилам — на усмотрение родителей. Для них действует переходный период. Поэтому в 2023 году мама еще сможет получать пособие по уходу или выплату до 3 лет на прежних условиях, без комплексной оценки нуждаемости.