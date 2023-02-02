В Омске в июне вновь заработает лагерь имени Гагарина

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал об открытии оздоровительного лагеря имени Гагарина. Ранее место отдыха юных омичей находилось на грани закрытия, но недавно там провели масштабный ремонтные работ, что дало ему вторую жизнь.

По словам градоначальника, масштабный ремонт, проводимый в последний годы, подошел к концу. Это стало возможным благодаря серьезным вливаниям из городского бюджета в 2022 году — оттуда на работы было направлено свыше 10 миллионов рублей.

Часть выделенных средств пошла на реконструкцию пищеблока. В помещении заменили проводку, установили новые окна, наладили работу систем водоснабжения и канализации. Еще часть ушла на ремонт кровли жилых корпусов и покупку новой мебели.

— Первая смена в детском оздоровительном лагере имени Гагарина стартует с 14 июня, планируется, что за летний сезон здесь отдохнут порядка 500 детей, — отметил Сергей Шелест.

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