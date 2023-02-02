В Омской области росгвардейцы спасли женщину, неожиданно потерявшую сознание на улице

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Омской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спали женщину, упавшую в обморок посреди улицы.

При патрулировании росгвардейцы заметили местную жительницу, лежащую на земле возле магазина без сознания. Они подошли к ней и вызвали скорую. Еще до приезда медиков сотрудникам ведомства удалось привести сельчанку в чувства.

В больнице выяснилось, что у 44-летней женщины случились судорожный синдром и аллергический отёк, вызванные имеющемся тяжелым заболеванием. Сейчас она находится в медучреждении, ее жизни ничего не угрожает.

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